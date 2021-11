Tudi v G7 opozorili na problem koronavirusne različice omikron

Berlin, 29. novembra - Zdravstveni ministri sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav (G7) so danes v skupni izjavi opozorili, da je koronavirusna različica omikron močno nalezljiva in zahteva hitro ukrepanje. Pohvalili so tudi Južno Afriko za izjemno delo, ker je odkrila to različico in nanjo opozorila druge, poroča francoska tiskovna agencija AFP.