Tedros pozval h globalnemu dogovoru za soočanje s pandemijami

Ženeva, 29. novembra - Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes pozval države k sklenitvi globalnega dogovora o pandemijah, da bodo prihodnje generacije bolje opremljene za boj proti njim. "Vse to se bo ponovilo, razen če se vi, narodi sveta, združite in enotno rečete: Nikoli več!" je dejal Tedros.