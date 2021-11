Upravni odbor GZS o trenutnih razmerah in načrtih

Ljubljana, 29. novembra - Člani upravnega odbora GZS so na današnji seji izpostavili premajhno razumevanje pomena gospodarstva v širši javnosti, nujnost hitrejše digitalizacije in črpanja večjega deleža evropskih sredstev za zeleni in digitalni prehod. Sprejeli so predlog integralnega načrta GZS za leto 2022 in ga predlagali v potrditev skupščini GZS.