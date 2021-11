Berlin, 29. novembra - Letna stopnja inflacije je v Nemčiji novembra po prvi oceni statističnega urada Destatis znašala 5,2 odstotka, kar je največ v 29 letih. Na inflacijo so vplivala predvsem ozka grla v dobavnih verigah in rastoče cene energentov. Slednje so poskočile za 22 odstotkov.