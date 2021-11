Beovićeva o različici omikron: Po prvih podatkih se širi hitreje od prejšnjih različic koronavirusa

Ljubljana, 29. novembra - Različica omikron je po prvih podatkih bolj nalezljiva kot doslej odkrite različice koronavirusa, je za STA povedala infektologinja Bojana Beović. Okuženi s to različico so doslej zbolevali za blažjim potekom bolezni. Ni pa še jasno, ali je za blažji potek odločilna starost in ali je k blažjemu poteku prispevalo cepljenje oziroma prebolela okužba.