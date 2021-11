V Halozah snujejo nove projekte za promocijo in razvoj

Majšperk, 29. novembra - Na dopisni skupščini Lokalne akcijske skupine (LAS) Haloze, ki je potekala v preteklih dneh, so potrdili tri nove projekte za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. To so Promocija turistične destinacije Haloze, Aktivni seniorji in Krepitev blagovne znamke in pomen rastišča Haloz za pridelavo vin.