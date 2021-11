Dokončno odpovedali zimsko univerzijado v Luzernu

Luzern, 29. novembra - Zgolj 12 dni pred slovesnim začetkom so odpovedali letošnjo zimsko univerzijado, ki bi bila na sporedu v Luzernu in šestih kantonih v Švici od 11. do 21. decembra, so se danes odločili pri Mednarodni univerzitetni športni zvezi (FISU). Kot so pojasnili, je glavni razlog za odpoved povezan z izbruhom novega seva novega koronavirusa omikron.