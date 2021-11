V Celju brezplačna sol za posipanje javnih površin

Celje, 29. novembra - Predstavniki večstanovanjskih objektov v Celju lahko v celjskem javnem podjetju Zelenice s potrdilom upravnika prevzamejo 25 kilogramov brezplačne soli za posipanje javnih površin, kot so parkirišča pred objekti, dvorišča in zunanja stopnišča, so danes sporočili z občine.