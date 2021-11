Opozicijski poslanci ponovno vložili predlog zakona za izplačilo dodatka poklicnim gasilcem v prostovoljnih gasilskih enotah

Ljubljana, 29. novembra - Poslanci LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezani poslanci so vložil predlog zakona o upravičenosti poklicnih gasilcev v prostovoljnih gasilskih enotah do dodatka za delo v rizičnih razmerah v času epidemije. Z njim želijo popraviti položaj poklicnih gasilcev, ki so med epidemijo covida-19 opravljali javno službo v prostovoljnih gasilskih društvih.