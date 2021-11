Območje ob lurški kapelici ob vznožju Rožnika celovito uredili

Ljubljana, 29. novembra - Z otvoritvijo in predajo v uporabo so se danes končala dela pri kapelici lurške Matere Božje ob vznožju Rožnika na ovinku Kikljeve ulice pri gostilni Čad. Pot mimo kapelice je zelo priljubljena, saj so lani v javnem podjetju Voka Snaga, ki je upravljavec krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, zabeležili skoraj 90.000 obiskovalcev.