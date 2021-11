SKS: Pisateljice o tabujih v literaturi, družbi in družini

Ljubljana, 29. novembra - Na virtualnem Slovenskem knjižnem sejmu so pisateljice Erica Johnson Debeljak, Bronja Žakelj in Suzana Tratnik razmišljale o tabujih v družbi in družini. Nekatere od njih, kot so smrt, bolezen, istospolna ljubezen ali samost, so tematizirale tudi v svojih knjigah. Po njihovem mnenju bi se o tem v družbi - namesto molka - lahko več pogovarjali.