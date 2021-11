V Tržiču se zaključuje energetska sanacija in prenova podstrešja Pollakove kajže

Tržič, 29. novembra - Občina Tržič zaključuje energetsko sanacijo in prenovo podstrešja v več kot 200 let stari Pollakovi kajži, v kateri domuje Tržiški muzej. Še posebej dragocena je prenova podstrehe s sušilnim ostrešjem, ki so ga nekoč uporabljali za sušenje modrotiskanega blaga. Na podstrehi bodo prihodnje leto uredili stalno muzejsko razstavo.