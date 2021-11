Cesto v Boben pri Hrastniku odprli že v soboto

Hrastnik, 29. novembra - Cesto v Boben pri Hrastniku, na kateri je v petek zjutraj prišlo do sprožitve večjega kamna oz. skale, so odprli že v soboto, čeprav so sprva napovedali odprtje za danes, so za STA povedali na hrastniški občini. Dejali so tudi, da je izvajalec del AGM Nemec takoj po dogodku očistil cesto, obstoječi obrambni nasip ter celotno brežino.