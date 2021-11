Slovenija vzpostavlja skladišče rescEU

Ljubljana, 29. novembra - Uprava za zaščito in reševanje je v državnem logističnem centru v Rojah danes prevzela prvo zalogo zaščitnih mask, s katero bodo v sredo vzpostavili skladišče rescEU. V letu 2022 bo v skladišču rescEU zagotovljena zaloga zaščitnih mask, rokavic, zaščitnih plaščev in predpasnikov, zaščitnih očal ter vizirjev, so objavili na spletni strani.