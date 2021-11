Za socialno najbolj ogrožene še 1243 ton hrane

Ljubljana, 29. novembra - Ministrstvo za delo je v okviru programa za hrano in osnovno materialno pomoč tretjič v tem letu dobavilo 1243 ton prehrambenih izdelkov za socialno in materialno najbolj ogrožene ljudi. V polnem teku pa je še dobava iz dodatnih sredstev v okviru odziva EU na pandemijo covida-19, so sporočili z ministrstva.