Avstralija v strahu pred omikronom ustavila odpiranje meja

Sydney, 29. novembra - Avstralske oblasti so danes v luči pomislekov glede nove koronavirusne različice omikron nenadoma ustavile načrte za ponovno odpiranje svojih mednarodnih meja za kvalificirane delavce in študente. Odprtje meja, ki je bilo načrtovano za 1. december, so tako prestavili vsaj za dva tedna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.