Slovenska energetika lani z najslabšim izkupičkom po letu 2015

Ljubljana, 30. novembra - Energetski sektor, v katerem je bilo lani aktivnih 831 podjetij, je leto 2020, ki ga je močno zaznamovala epidemija covida-19, končal z 277,5 milijona evrov čiste izgube. To je najslabši rezultat pod črto po letu 2015, so poudarili v Energetski zbornici Slovenije. Največji vpliv na izgubo je imelo poslovanje Teša in HSE.