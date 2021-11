V EU lani znova več kot 300 milijard evrov izdatkov za raziskave in razvoj

Luxembourg, 29. novembra - Članice EU so lani za raziskave in razvoj skupno namenile 311 milijard evrov, kar je milijardo manj kot leta 2019, kažejo zadnji podatki. V deležu BDP unije so izdatki za raziskave in razvoj predstavljali 2,3 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več kot leto prej. Razlog za majhno medletno rast v tej primerjavi je zmanjšanje BDP.