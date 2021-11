Devet žensk zaradi tatvin na Gorenjskem v pripor

Radovljica, 29. novembra - Gorenjski kriminalisti so preiskali več kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete iz prejšnjega tedna in kazensko ovadili devet žensk iz ene od slovenskih regij. Za vseh devet so po privedbi na pristojno sodišče odredili pripor. Vse osumljenke so že obravnavali za tovrstna kazniva dejanja, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.