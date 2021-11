Dardai dobil nogo pri Herthi, gasilec Korkut

Berlin, 29. novembra - Pal Dardai ni več trener nemškega nogometnega prvoligaša Herthe iz Berlina. Kot so danes pri klubu zapisali na spletni strani, so 45-letnega Madžara, ki je bil še drugič v karieri trener tega nemškega kluba, razrešili s položaja trenerja. Trenersko vlogo bo do konca sezone opravljal Tayfun Korkut.