Na okrogli mizi poudarili pomen primarnega zdravstva in posvarili pred privatizacijo zdravstva

Ljubljana, 29. novembra - Ambulante družinske medicine so srce zdravstva, saj bolnika poznajo in vodijo skozi daljši čas, je bilo slišati na okrogli mizi o zdravstvenem sistemu po pandemiji covida-19, ki ga je organizirala pisarna evropske poslanke Irene Joveve. Poudarili so pomena primarnega zdravstva in posvarili pred privatizacijo zdravstvenega sistema.