Letošnji svetovni dan boja proti aidsu za končanje neenakosti pri dostopu do preventive in zdravljenja

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 29. novembra - Letošnji svetovni dan boja proti aidsu, ki ga obeležujemo 1. decembra, v ospredje postavlja prizadevanja za izpolnitev skupne zaveze za odpravo aidsa do leta 2030. Izpolnitev te zaveze je namreč ogrožena zaradi strukturnih neenakosti, ki ovirajo dostop do sicer preverjenih ukrepov za preprečevanje in zdravljenje okužbe z virusom HIV.