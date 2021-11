Snežne razmere v visokogorju

V visokogorju so nevarna strmejša pobočja, kjer je veliko novega snega, tam se lahko spontano prožijo manjši in posamezni srednje veliki plazovi suhega, nesprijetega snega. Nižje so nevarna strma, travnata pobočja, kjer lahko ob večji obremenitvi snežne odeje sprožite talni plaz. Jugozahodnik je med sneženjem delal zamete, zato so predvsem na severnih in vzhodnih pobočjih tudi klože, ki se lahko sprožijo ponekod že ob manjši obremenitvi snežne odeje.

V gorah je od petka zapadlo od okoli 30 do okoli 80 centimetrov snega, odvisno predvsem od nadmorske višine, manj novega snega je tudi v vzhodnem delu naših gora. Sneg je mehak, nad okoli 1800 metrov rahel, nižje pa bolj gost. Ker je novega snega precej, je v večjem delu gorskega sveta gibanje oteženo. Veliko je zametov, na vetru izpostavljenih legah je sneg precej spihan, ponekod je zaradi vetra nastala tanka skorja.

Danes se bo zjasnilo. Krepil se bo severni veter. Temperatura bo pod ničlo. V torek bo dokaj sončno vreme. V sredogorju se bo krepil jugozahodnik, višje pa bo pihal zmeren severozahodnik, ki se bo popoldne nekoliko okrepil. Tudi jutri bo v gorah in hribih temperatura pod ničlo. V sredo se bo pooblačilo, najprej v zahodnem delu gora. V vzhodnih Karavankah in na Pohorju bo večji del dneva še delno jasno. Pihal bo okrepljen do močan jugozahodnik. Popoldne se bodo v zahodnih in južnih Julijcih ter v hribih Notranjske in severne Primorske začele pojavljati padavine. Meja sneženja se bo postopno dvignila do okoli 1100 metrov nadmorske višine. V četrtek bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo hitro spuščala. Zapihal bo veter severnih smeri, ohladilo se bo.

Danes se bo novi sneg počasi sesedal, severni veter ga bo prenašal v zamete. Podoben trend se bo nadaljeval tudi jutri, zato se bodo plazovne razmere nekoliko poslabšale - nastale bodo številne klože, ki se bodo lahko sprožile že ob manjši obremenitvi snežne odeje. Spontanega plazenja bo malo, le s strmih pobočij bodo možni posamezni manjši plazovi suhega snega. V sredo se bo ob otoplitvi v sredogorju povečala možnost posameznih talnih plazov s strmih travnatih pobočij, ker je snežilo na kopno podlago. Višje bo jugozahodni veter prenašal sneg v zamete, nastajale bodo nove klože. Vetru izpostavljene lege bodo močno spihane, lahko tudi do kopne podlage. Popoldne bo v gorah na zahodu začelo rahlo snežiti in do petka zjutraj bo v gorah predvidoma lahko zapadlo od 30 do okoli 50 centimetrov snega. Nevarnost snežnih plazov se bo zato povečala.