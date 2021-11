Vreme: Sneženje bo ponehalo

Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo mrzlo in po nižinah megleno, popoldne pa bo ponekod že zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od -10 do -3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -1 do 4, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo na vzhodu še delno jasno, drugod se bo postopno pooblačilo. Pihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo deževalo.

Vremenska slika: Ciklonsko območje se je pomaknilo nad vzhodni in južni Balkan. Od severa doteka k nam hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes čez dan se bo delno zjasnilo, le v notranjosti Hrvaške bo dopoldne še oblačno z rahlim sneženjem. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju občasno zmerna burja. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo mrzlo in ponekod po nižinah megleno.

Biovreme: Danes čez dan bo vremenska obremenitev popustila. V torek bo vpliv vremena na počutje ugoden in v krajih s sončnim vremenom tudi spodbuden.