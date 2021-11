Občine napredovale pri uporabi digitalnih tehnologij, a bo treba delo nadaljevati

Ljubljana, 29. novembra - V času epidemije so občine in v njih zaposlenih naredili velik korak k uporabi digitalnih tehnologij, bo pa treba delo na tem področju nadaljevati, so na spletnem posvetu digitalnega stičišča 4PDIH ugotavljali udeleženci. Po oceni ministra Boštjana Koritnika bo treba predvsem povečati zavedanje o uporabnosti takih tehnologij in motivacijo.