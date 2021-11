Dnevnik o praznikih potrošništva (29. 11.)

Ljubljana, 29. novembra - Primož Knez v komentarju Vesel zahvalni dan! piše o praznikih potrošništva. Noč čarovnic, črni petek, Božiček v ZDA niso več prazniki tradicije in kulture. Ker vse, kar nam ponudi Amerika, do skrajnosti nadgradimo, smo letos imeli kar črni november. Ameriki smo se prodali za 15 odstotkov. Ameriki, kjer je črni petek dan, ko so popusti 70-odstotni.