Policisti po pretepu Viole predčasno pospremili v Maribor

Murska Sobota, 29. novembra - V okviru nedeljskega nogometnega derbija 18. kroga med Muro in Mariborom (3:1) je posredovala policija. Kot so sporočili iz murskosoboške policijske uprave, je ob 18.20 v mestnem parku v Murski Soboti prišlo do pretepa med člani navijaških skupin Black Gringos in Viole, zaradi česar je policija 28 članov Viol predčasno napotila nazaj v Maribor.