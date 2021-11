Ljubljana, 29. novembra - Znanih je vseh osem četrtfinalistov teniškega tekmovanja za Davisov pokal. V boje na izpadanje so se uvrstili Kazahstan, Italija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija in Rusija ter Srbija in Švedska kot najboljši drugouvrščeni ekipi skupinskega dela.