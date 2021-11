Sneg ponekod povzročal težave, poziv k previdnosti v prometu

Ljubljana, 29. novembra - Razmere so po večini Slovenije zimske. Na pot se odpravite prej, s primerno zimsko opremo, povečajte varnostno razdaljo in hitrost prilagodite razmeram, svetujejo na prometnoinformacijskem centru. Zaradi čiščenja in posipanja cest promet ponekod poteka počasneje. Zaradi novozapadlega snega so imeli ponekod precej dela tudi gasilci in druge službe.

Gasilci so posredovali na območju občin Solčava, Velenje, Vojnik, Kranj, Naklo, Lovrenc na Pohorju, Podvelka, Ravne na Koroškem, Hrastnik, Sveta Ana, Žalec in Maribor. Regijski centri za obveščanje po državi so po do sedaj znanih podatkih zabeležili 17 dogodkov in aktivirali 11 prostovoljnih in eno poklicno gasilsko enoto. Gasilci so imeli največ dela z odstranjevanjem podrtih dreves, ki so se pod težo snega podrla na cestišča in ovirala promet, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Danes bo sprva še oblačno, sneženje bo povsod ponehalo. Čez dan se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija.