Toronto klonil brez Dragića, ki ima dovoljenje za umik od ekipe

Toronto, 29. novembra - Košarkarji Toronto Raptors - vodstvo kluba je Slovencu Goranu Dragiću dovolilo, da se zaradi urejanja osebnih zadev za nedoločen čas umakne od ekipe - so v domači dvorani s 97:109 izgubili proti Boston Celtics. To je bila za Kelte četrta zaporedna zmaga, h kateri je Marcus Smart osem od svojih 21 točk dosegel v zadnji četrtini in dodal osem skokov.