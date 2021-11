Primorske novice o pripravi strank na volitve ( 29. 11)

Koper, 28. novembra - Antiša Korljan v komentarju Volkovi počasi spet postajajo ovce piše o prihajajočih aprilskih volitvah. Avtor meni, da se stranke zelo očitno pripravljajo na volitve in se poglobi v volilne adute strank ter analizira, katere so v boljšem ali slabšem položaju in zakaj.