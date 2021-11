Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. in 28. 11.)

Ljubljana, 28. novembra - Tuje tiskovna agencije so med drugim povzele poročanje Slovenske tiskovne agencije o tem, da je Slovenija uvedla ostre ukrepe za potnike z območij z omikronom. Poročale so tudi, da je strokovna posvetovalna skupina za cepljenje poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 priporočila vsem polnoletnim osebam in o epidemiološki situaciji v državi.