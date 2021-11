Ministri EU sprejeli priporočila za kombinirano učenje kot odziv na pandemijo

Bruselj, 29. novembra - Ministri za izobraževanje EU so v Bruslju danes sprejeli priporočila o kombiniranem učenju kot odziv na pandemijo covida-19, v katerih so ob kratkoročnih opredelili tudi vrsto dolgoročenih ukrepov, usmerjenih v okrepitev izobraževalnih sistemov. Potrdili so tudi Evropsko agendo za izobraževanje odraslih.