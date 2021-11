Jaklitscheva tudi pri Slovencih v Dubrovniku in Črni gori

Dubrovnik/Podgorica, 28. novembra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je v soboto v Podgorici sklenila obisk pri Slovencih v Dalmaciji in Črni gori. Pred tem je obiskala tudi rojake v Dubrovniku, so danes sporočili z urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.