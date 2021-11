Umrl nekdanji vodja ekipe formule 1 Frank Williams

London, 28. novembra - Vodstvo formule 1 in moštvo Williams sta sporočila, da je danes v starosti 79 let umrl Frank Williams, ustanovitelj in nekdanji vodja moštva te ekipe v svetovnem prvenstvu formule 1. Williamsa so v petek sprejeli v bolnišnico, kjer je danes umrl v krogu družine, je sporočila ekipa.