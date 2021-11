Rektorji z več pozivi ministrstvu in podporo pobudi ŠOS

Maribor, 28. novembra - Na zadnji seji Rektorske konference RS so rektorji opravili razpravo o določbah interventne zakonodaje za izvedbo študijskega procesa v tekočem študijskem letu in oblikovali več pozivov pristojnemu ministrstvu. Podprli so tudi pobudo ŠOS za oblikovanje pogoja PCT, ki bi omogočal izvajanje vseh aktivnosti, neposredno povezanih s študijem.