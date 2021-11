Na primorski avtocesti več nesreč, še vedno zaprta hitra cesta Razdrto-Vipava

Logatec, 28. novembra - Na Primorskem so zaradi sodre ceste spolzke in poledenele, opozarja prometno-informacijski center za državne ceste in voznikom še posebej previdno vožnjo svetuje med Logatcem in Razdrtim. Promet na primorski avtocesti ovira več nesreč, še vedno je zaradi nesreče zaprta tudi hitra cesta Razdrto-Vipava proti Italiji.