Anamarija Lampič danes v Ruki ne bo tekmovala

Ruka, 28. novembra - Anamarija Lampič danes na temi za svetovni pokal smučarskih tekačic v finski Ruki ne bo tekmovala zaradi prevelikega mraza in posledično prevelikega zdravstvenega tveganja, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS). Tekma na 10 km zasledovalno v prosti tehniki je bila iz 10.20 sicer prestavljena na 13.45 uro, so sporočili organizatorji.