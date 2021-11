Na Goričkem obnavljajo s slamo krite nadstrešnice

Gornji Petrovci, 28. novembra - V Krajinskem parku Goričko so se lotili obnove tamkajšnjih nadstrešnic za pohodnike in kolesarje. Prizadevajo si, da bi bile poslej vse krite s slamo. Nazadnje so obnovili nadstrešnico v Panovcih, ki je dobila novo slamnato streho. Delo sta opravila slamokrovca Rogan iz Trdkove, so sporočili iz Javnega zavoda Krajinski park Goričko.