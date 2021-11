V 2. SNL še remi Krke in Bilj, drugi obračun prestavljen

Ljubljana, 28. novembra - Danes sta se v okviru 18. kroga 2. slovenske nogometne lige Krka in Vitanest Bilje razšla brez zmagovalca (1:1). Drugi današnji obračun med Krškim in Roltekom Dobom so zaradi razmočenega igrišča prestavili na sredo, 1. decembra, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije.