Po preboju ograje in padcu šest metrov globoko sam zlezel iz vozila

Ljubljana, 28. novembra - Na ljubljanski obvoznici v razcepu Malence je v soboto zvečer kombinirano vozilo prebilo varovalno ograjo, padlo z viadukta okoli šest metrov globoko in obstalo na boku. Reševalci so poškodovanega voznika, ki je iz vozila zlezel sam, prepeljali na zdravljenje. Prav tako v Ljubljani so reševali padlega v Ljubljanico in posredovali pri eksploziji.