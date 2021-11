V Evropi prvi primeri okužb z novo koronavirusno različico, države v omejitev potovanj

pripravila Simona Grmek

Johannesburg/Bruselj/Dunaj/Rim/Ženeva, 28. novembra - V več evropskih državah so ta konec tedna potrdili prve primere okužb z novo različico novega koronavirusa, ki se je pojavila v Južni Afriki. O okužbah s to različico, ki so jo poimenovali omikron, so poročali tudi drugod po svetu. Več držav, med njimi tudi članice EU, se je zato odločilo za omejitev potovanj iz držav z območja južne Afrike.