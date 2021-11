V Srbiji protestniki blokirali več prometnic

Beograd, 27. novembra - Protestniki so danes popoldne začasno blokirali več prometnic v Srbiji, med drugim avtocesto Beograd-Niš. Protestirali so proti spremembam zakonov o razlastitvi ter o referendumu in ljudski iniciativi, ki bodo po njihovem mnenju olajšale investicijo Ria Tinta v rudnik litija na zahodu Srbije, ki da bo okoljsko sporna.