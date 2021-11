Ljubljana, 27. novembra - Gorenjska avtocesta je v predoru Šentvid v smeri proti Kranju zaprta. Obvoz je možen po Celovški cesti. Cesto so zaprli zaradi nesreče, ki se je zgodila ob približno 14.30 in v kateri so bila udeležena tri vozila, so za STA povedali na Policijski upravi Ljubljana. Hujših posledic po njihovih podatkih ni.