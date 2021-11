Bruselj prihodnji teden v znamenju slovenske kulture, športa in kulinarike

Bruselj, 28. novembra - Prihodnji teden se bo v Bruslju odvila vrsta kulturnih, športnih in kulinarično obarvanih dogodkov, na katerih bodo lahko obiskovalci spoznavali Slovenijo, ki še do konca decembra predseduje Svetu EU. Osrednji dogodek bo Slovenski festival na krožišču Schuman v evropski četrti, kjer bodo predstavili dosežke v športu, znanosti in kulturi.