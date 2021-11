V NSi in SDS predlagajo ustanovitev visokošolskega zavoda za vojaško izobraževanje

Ljubljana, 27. novembra - Poslanci NSi in SDS so ta teden v zakonodajni postopek vložili predlog dopolnitve zakona o visokem šolstvu, ki bi omogočila ustanovitev in akreditacijo visokošolskega zavoda za potrebe vojaškega izobraževanja. Umeščen bi bil v strukturo Slovenske vojske, deloval pa bi v okviru Centra vojaških šol.