V LMŠ z novim programom za normalizacijo in razvojni preboj Slovenije

Ljubljana, 27. novembra - Na programskem kongresu LMŠ je okoli 300 delegatov potrdilo program stranke z naslovom Normalizacija. Rešitve. Razvoj. "Rešitve za razvoj Slovenije" so strnili v 12 krovnih točk, s katerimi program postavlja trdne temelje za normalizacijo in razvojni preboj, s ciljem zgraditi moderno in dobro delujočo ter prebivalcem prijazno državo, so navedli.