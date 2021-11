Ponekod na cestah zimske razmere

Ljubljana, 27. novembra - Vozniki morajo upoštevati, da so ponekod že zimske razmere. Tako denimo v nekaterih delih Gorenjske še sneži, na cestah so plužne in posipne skupine, promet je upočasnjen. Na pot se je treba odpraviti s primerno zimsko opremo, povečati varnostno razdaljo in prilagoditi hitrost razmeram, svetuje prometnoinformacijski center za državne ceste.