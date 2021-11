Ljubljana, 27. novembra - Mladoletna Kyara Žigolić iz Ljubljane, ki so jo pogrešali od petka zvečer, se je varno vrnila domov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Svojci so policijsko postajo Ljubljana Moste obvestili, da 12-letno Kyaro pogrešajo, saj je v petek ni bilo domov. Nazadnje so jo videli v petek zvečer na območju Most.