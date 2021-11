Ljubljana, 27. novembra - Svojci so policijsko postajo Ljubljana Moste obvestili, da pogrešajo 12-letno Kyaro Žigolić iz Ljubljane. Visoka je približno 155 centimetrov, suhe postave, dolgih temnih rjavih las in rjavih oči. Nosi očala. Nazadnje so jo videli v petek zvečer v Mostah. Bila je v črnem puloverju s kapuco in svetlih jeans hlačah ter v temnih športnih čevljih.